Dîners, travaux, impôts : ces révélations qui ont poussé François de Rugy à la démission

Ce qu'on lui reproche : dans une enquête publiée mercredi 10 juillet, Mediapart affirme que François de Rugy et son épouse, Séverine Servat de Rugy ont convié de nombreuses personnes lors de dîners fastueux, à l'époque où l'actuel ministre de l'Ecologie était président de l'Assemblée nationale. Avec l'aide de photos et des témoignages, le journal d'investigation précise qu'une dizaine de ces dîners ont eu lieu, entre 2017 et 2018. Le journal indique, photos à l'appui, qu'on y servait du homard, du champagne et des grands crus issus des caves du Palais Bourbon. Quant aux invités, ils étaient, selon Mediapart, pour la grande majorité, issus du cercle amical et relationnel de Séverine Servat de Rugy, journaliste au magazine Gala. Le journal précise également qu'à chaque dîner, c'est le personnel de l'Hôtel de Lassay qui était mis à contribution.





Ce qu'il répond : pour l'actuel numéro 2 du Gouvernement, ces dîners n'étaient pas privés mais relevaient d'"un travail de représentation" exigé par sa fonction. Il a nié tout faste de sa part et tenté, vendredi 12 juillet sur BFMTV, d'apporter des éléments de réponse. Il ne mène pas la "vie de château" et affirme avoir "une intolérance aux crustacés. Je n’aime pas les huîtres, je ne prends pas de champagne. Je déteste le caviar et le champagne, ça me donne mal à la tête". Le ministre s'est défendu d'avoir "jamais acheté une bouteille de vin de plus de 30 euros de toute (sa) vie".