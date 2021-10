EN DIRECT - Présidentielle 2022 : Arnaud Montebourg veut se démarquer de Mélenchon, trop "sectaire"

L'ancien ministre du Redressement productif sous François Hollande, qui s'est lancé hors parti, veut "proposer une vision du pays qui est nouvelle, qui n'a jamais été vraiment défendue à gauche, sauf à un certain moment par Jean-Pierre Chevènement", ancien ministre à la fois républicain, social et souverainiste.

L'élection présidentielle est dans six mois, mais les tensions sont d'ores et déjà vives face à un Eric Zemmour qui en profite pour occuper le terrain. Le polémiste serait pour la première fois qualifié au second tour face à Emmanuel Macron avec 17 à 18% des intentions de vote, selon un sondage. Marine Le Pen a tenté dimanche de marquer sa différence par rapport à son potentiel concurrent en 2022 Eric Zemmour, en mettant en avant "sa sensibilité sociale plus importante" et en lui reprochant de négliger les "fins de mois des Français".

Autrement, la question se pose pour Emmanuel Macron qui n'est toujours pas déclaré : quelle campagne pour quel projet ? S'il est le favori des sondages, le chef de l'État est face à une situation politique inédite avec des adversaires incertains, autant de pièges pour celui qui entend à nouveau prôner le "dépassement" pour se faire réélire et qui peut compter, désormais, sur "Horizons", le mouvement politique lancé samedi par Edouard Philippe.