EN DIRECT - Présidentielle 2022 : Christian Jacob réunit les six prétendants LR mardi matin

CINQ À SIX FOIS PLUS DE FONDS POUR LA CAMPAGNE ÉCOLOGISTE





"On a commencé la collecte des précieux sésames, les parrainages, et évidemment on mettra en place un financement pour la campagne. EELV apporte le gros du financement pour la campagne de Yannick Jadot et on va pouvoir organiser une vraie campagne à la hauteur de nos ambitions. Pour les dernières campagnes, on était aux alentours de 2 millions d'euros. Là, il s'agirait de faire une campagne cinq à six fois plus ambitieuse", assure sur LCI le secrétaire national d'EELV, Julien Bayou.