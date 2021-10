EN DIRECT - Présidentielle 2022 : Zemmour multiplie les attaques contre Le Pen, qui réplique

"LE GOUVERNEMENT N'EST PAS SÉRIEUX", TACLE HIDALGO





"Le quinquennat actuel a ajouté à l'incompétence l'arrogance d'une technocratie qui pense savoir mieux que tout le monde", dénonce Anne Hidalgo. "Ce gouvernement se prend au sérieux, mais il n'est pas sérieux."





"Les faits sont là : 12 millions de pauvres quand on nous assurait que le pouvoir d'achat allait augmenter. 300.000 sans-abris quand on nous promettait des hébergements stables. Six millions de chômeurs quand on nous garantissait que les opportunités ruisselleraient. 67 millions de Français plus divisés que jamais et qui se demandent s'ils ont encore un destin partagé."