EN DIRECT - Présidentielle 2022 : pour Arnaud Montebourg, Eric Zemmour est "dangereux" et le gouvernement "complice"

ANNE HIDALGO SUR LCI





"La dynamique et le débat dans le pays vont se faire. Je vais créer cette dynamique et pas toute seule", promet la maire de Paris, candidate déclarée pour le PS. "Je veux faire réussir la gauche, qui va porter le progrès social, la justice sociale qui manque tant à notre pays. Alors comment faire ? D'abord en élargissant. On nous dit que la gauche est créditée de 25%, vous trouvez ça suffisant ? Moi non." Anne Hidalgo assure qu'elle ira jusqu'au bout et qu'un bulletin à son nom sera bel et bien proposé au premier tour de l'élection présidentielle, en avril prochain.