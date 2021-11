EN DIRECT - Présidentielle 2022 : pour Bardella, Zemmour a manqué "de respect et de décence" devant le Bataclan

NUCLÉAIRE : HIDALGO ET JADOT DÉNONCENT L'IRRESPONSABILITÉ DE MACRON





La socialiste Anne Hidalgo et l'écologiste Yannick Jadot, tous deux candidats à la présidentielle ont dénoncé d'une même voix l'"irresponsabilité" des annonces d'Emmanuel Macron sur la construction de nouveaux réacteurs nucléaires.





"Se lancer dans des nouveaux EPR dont on sait que c’est un fiasco industriel et financier, c’est totalement irresponsable", a fustigé Yannick Jadot lors d'une visioconférence depuis la COP26 à Glasgow (Ecosse). "On est très loin du 'Make Our Planet Great Again'", s'est-il désolé face à la presse. Il a dénoncé une décision "à l'opposé de toute responsabilité politique et climatique" prise par Emmanuel Macron, qui, "avec le PDG d'EDF, font fi de toute rationalité économique, par idéologie et dogmatisme".





En déplacement en Lorraine, la candidate socialiste Anne Hidalgo a elle aussi dénoncé les projets du chef de l'Etat: "Qu’il nous donne les emplacements de ces futures centrales! (...) 'Chiche'!", a-t-elle lancé sur France Bleu Lorraine. Elle a estimé urgent d'"absolument s'engager sur les énergies renouvelables", indiquant que "c'est là que seront les marchés de demain".