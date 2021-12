EN DIRECT - Présidentielle 2022 : Barbara Pompili "plaint" Yannick Jadot, qui manque de "leadership"

LE PROBLÈME DES PARRAINAGES AU RN





Les parrainages veulent "écarter les candidats farfelus", lâche Louis Aliot qui appelle à ce que les "maires ne subissent plus de chantages" à la subvention. "Si on garde le parrainage public, il faut que l'ensemble des élus joue le jeu et ne pas avoir des mesures de rétorsion qui signe pour des candidats."





Pour l'élu RN, "Anne Hidalgo est à 3% dans les sondages et a déjà ses parrainages, alors que nous, on était au second tour en 2017 et on se bat sur le terrain pour pouvoir se présenter à l'élection".