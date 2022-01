DIRECT - Présidentielle 2022 : la Primaire populaire passe la barre des 400.000 inscrits

TAUBIRA VANTE SON "ASSISE"





"J'ai une assise qui doit faire envie à des tas de gens" : la candidate à la présidentielle Christiane Taubira estime que son parcours la rend "identifiable sur tous les enjeux", samedi 22 janvier dans un entretien à Libération. "Il y a quand même un mouvement citoyen qui porte ma candidature depuis plus d’un an ("Avec Taubira", NDLR) et mobilise des dizaines de milliers de personnes", a-t-elle dit.





"C’est aussi dans les mains d’un mouvement citoyen que je remets le destin de ma candidature et de ma légitimité. Aucun parti ne mobilise autant", a estimé Christiane Taubira, en référence à la consultation "Primaire populaire", forte de plus de 352.000 inscrits à date de vendredi. La candidate, créditée d'entre 2,5 et 6% de voix dans les sondages, a annoncé reconnaître le résultat de ce vote en ligne, dont les inscriptions seront clôturées ce dimanche et qui aura lieu du 27 au 30 janvier.