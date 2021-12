EN DIRECT - Présidentielle 2022 : les candidats présentent leurs vœux de Noël aux Français

POUTOU EXCLUT DE PARTICIPER À UNE PRIMAIRE DE LA GAUCHE





Le candidat d'extrême gauche à l'élection présidentielle Philippe Poutou a exclu mardi de participer à une éventuelle primaire de la gauche, proposée par la candidate socialiste Anne Hidalgo pour éviter une dispersion des candidatures.





Interrogé sur le sujet par BFMTV et RMC, l'ancien syndicaliste a répondu par la négative, soulignant qu'il était "absurde de penser qu'il pouvait se retrouver avec Hidalgo, Taubira ou Jadot qui ont participé à des gouvernements Hollande et Valls". "La gauche est complètement discréditée, parce qu'une fois qu'elle a été au pouvoir, elle a trahi et renié ses idées", a-t-il ajouté pour expliquer "l'éparpillement" de cette famille politique qui "n'a plus la confiance de la population".