EN DIRECT - Présidentielle 2022 : "Éric Zemmour terminera en dessous de 10%", estime Marine Le Pen

"J'ai encouragé à un certain nombre de maires à commencer à pré-parrainer notre candidat s'il l'était en effet", a-t-il expliqué en renvoyant à la possible candidature d'Emmanuel Macron, tout en affirmant ne donner aucun ordre aux élus.

"Je pense que notre système des 500 parrainages est obsolète et qu'on doit l'interroger, mais je veux la transparence et la clarté", a affirmé sur LCI Christophe Castaner, évoquant "un article" selon lequel des élus LR s'arrangeraient "en cachette" pour que le candidat d'extrême-droite Eric Zemmour puisse obtenir ses parrainages.

François Palombi n'avait pas été vacciné et a passé trois jours en réanimation. "Ce monsieur complètement inconscient", c'est "un criminel", a-t-il tancé en réponse à l'antenne de LCI. "Le pass vaccinal, le vaccin c’est la seule solution pour sauver des vies", a-t-il affirmé. "Je suis passée à deux doigts de la mort, j’aurai pu ne plus revoir ma famille (...) J’ai compris qu’il faut se vacciner, c’est incontournable."

"Quand on est face à une crise, quelle qu'elle soit, ce qu'il faut rechercher c'est l'unité du pays, c'est dans l'unité du pays qu'on résout les crises (…) et pas dans la division", a-t-elle ajouté.

C. TAUBIRA ET Y. JADOT CRITIQUENT LES PROTOCOLES SANITAIRES À L'ÉCOLE

"On peut travailler ensemble quand on a des désaccords", a renchéri Marine Le Pen, en redisant vouloir un gouvernement "d'union nationale, ce qui présuppose des désaccords". "Mon but ce n’est pas de chercher des clones, c’est de convaincre au-delà" du RN, auquel le maire de Béziers n'a jamais adhéré.

En meeting à Chateaudun (Eure-et-Loir) ce vendredi soir, Eric Zemmour a choisi de s'adresser à la "France périphérique" et rurale des "oubliés", chère à sa concurrente Marine Le Pen. Il a notamment longuement parlé des agriculteurs confrontés à "une bureaucratie imposée par Bruxelles" et "à des élites parisiennes qui ne vous comprennent pas". "La France est passée de la troisième à la sixième place des exportateurs agricoles du monde", déplore-t-il, qualifiant cela d'"humiliation".

"L’État dépense deux fois plus par habitant pour les banlieues parisiennes que pour la campagne française. Deux fois plus ! Quelle ingratitude, quel manque de vision et de discernement, quelle bêtise !", a déclaré ce vendredi soir Eric Zemmour, en meeting à Chateaudun (Eure-et-Loir).

Il en profite pour égratigner Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, une "centriste techno" et un "centriste bobo" qui n'ont, selon lui, rien de différent sur le fond.

"Je vous répète ce que je vous dis depuis des mois : je suis convaincue par expérience et conviction non seulement d'être au second tour mais aussi d'avoir de très grandes chances d'être élue au second tour", déclare Marine Le Pen à l'occasion d'un déplacement à Trèbes (Aude).

"Je suis le premier et pas le dernier, c'est le début d'une vague montante", assure le député, qui estime que Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, "c'est la même chose".

"J'ai pris ma décision, avec beaucoup de gravité et d'enthousiasme. J'ai pris la décision de soutenir le seul candidat de la droite, capable de battre Emmanuel Macron et de rassembler la droite. J'ai décidé de soutenir Eric Zemmour pour qu'il soit président de la République", annonce le député LR Guillaume Peltier au Grand Rendez-Vous Europe/CNews/Les Echos.

Le cap des 100 jours avant l'élection présidentielle est passé, marquant l'entrée imminente dans le dur de la campagne. Les candidatures se dessinent de plus en plus nettement. À gauche, la possible entrée en piste de Christiane Taubira à la mi-janvier vient achever le morcellement des candidatures, témoin supplémentaire de l'extrême faiblesse des forces en présence : Jean-Luc Mélenchon en position de leader d'une courte tête, devant l'écologiste Yannick Jadot et Anne Hidalgo, coincée entre 3 et 5% des intentions de vote.

À droite, la candidate LR Valérie Pécresse, bien qu'incontestée dans son camp - malgré le départ de Guillaume Peltier chez Eric Zemmou, marche sur des œufs pour tenter de garder un cap cohérent. En témoigne le vote à l'Assemblée sur le pass vaccinal, qui a suscité l'abstention ou l'opposition de deux tiers des députés LR, alors que la candidate avait appelé à voter pour.

À l'extrême droite, le duel entre Marine Le Pen et Eric Zemmour se poursuit, même si le polémiste peine à se relever des polémiques de l'automne qui l'ont porté d'une potentielle place au second tour à la 4e place dans les intentions de vote. Quand Marine Le Pen se resserre sur ses sujets de prédilection - la délinquance et l'immigration -, son concurrent tente au contraire d'élargir son spectre. Pas facile, toutefois, de faire campagne alors qu'un thème continue de prévaloir sur les autres, à savoir la crise sanitaire.