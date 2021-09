EN DIRECT - Présidentielle 2022 : Xavier Bertrand fait un pas vers LR

PÉCRESSE VEUT UNE LOI POUR PROTÉGER LES GRANDS PROJETS





Si elle était élue présidente de la République, Valérie Pécresse prendrait une loi pour "protéger les grands projets" afin que la justice se détermine plus rapidement et ne les bloque plus plusieurs années plus tard comme le train rapide CDG Express. "On ne peut pas se retrouver quatre ans après une déclaration d'utilité publique avec une annulation judiciaire. Ce n'est pas possible", a-t-elle ajouté.