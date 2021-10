EN DIRECT - Présidentielle 2022 : Edouard Philippe lance son parti

LE PEN JUGE LA COURSE AUX SONDAGES "PAS RAISONNABLE"





Interrogée sur les sondages dans lesquels elle est à la peine et Eric Zemmour de plus en plus fort voire mieux placé qu'elle, Marine Le Pen a déclaré, depuis le Salon international des professionnels de l’élevage : "L'élection pré a lieu dans 200 jours. Donc cette espèce de folie qui vient de saisir nos médias avec deux sondages par jour qui disent tout et l’inverse de tout et jamais la même chose les uns les autres, ce n’est pas raisonnable. Il faut laisser la campagne se dérouler. C’est vrai que les sondages ont des intérêts mais plus ils sont éloignés de l’élection moins ils sont fiables. Aujourd'hui on se retrouve dans une situation où on passe notre vie à commenter des sondages alors qu’on devrait présenter aux Français nos propositions."