EN DIRECT - Primaire des écologistes : le débat décisif entre Sandrine Rousseau et Yannick Jadot passé au crible par nos Vérificateurs

Ecologie "responsable" ou "radicale" : Yannick Jadot et Sandrine Rousseau débattent mercredi soir sur LCI (canal 26) afin de convaincre les 122.000 électeurs inscrits de leur donner les clés de la candidature verte à la présidentielle de 2022. Ce deuxième débat, le seul de l'entre-deux tours diffusé à 20H45 et présenté par Ruth Elkrief, en partenariat avec Le Figaro et Loopsider, pourrait se révéler crucial dans une course qui s'annonce serrée.

En attestent les résultats du premier tour, organisé dimanche dernier : Yannick Jadot, eurodéputé, tête de liste EELV aux élections européennes de 2019, est arrivé en tête avec 27,7% des 106.000 voix exprimées, juste devant Sandrine Rousseau, économiste et ancienne porte-parole d'EELV, qui a recueilli 25,14% des suffrages.