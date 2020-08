Discothèques : "Pour l'instant, il n'y a pas de perspectives de réouverture", admet le ministre chargé des PME

La crise du coronavirus a mis l’économie a l’arrêt, et certains secteurs n’ont toujours pas redémarrer. C’est le cas du monde de la nuit, où les discothèques restent portes closes depuis le mois de mars. Face à cette situation qu’il juge "très difficile", Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de l’Economie, chargé des petites et moyennes entreprises (PME) assure que son objectif est d’avoir "le feu vert des autorités de santé pour une réouverture" prochaine. Mais il s’est toutefois montré pessimiste. "Pour l’instant, il n’y a même pas de perspectives de réouverture", a-t-il admis, "tant que le Conseil scientifique et le Conseil de défense ne donnent pas le feu vert, nous n’allons pas pouvoir leur permettre de rouvrir."

Il assure pourtant que "les représentants des professions ont mis en place des protocoles" pour accueillir de nouveau du public, "en discutant avec le ministère de la Santé". Alain Griset va lui-même "regarder avec Olivier Véran de quelle manière (...) des dispositifs qui garantissent le fait de pouvoir faire la fête" tout en assurant "la sécurité sanitaire" pourraient voir le jour. L'équation paraît toutefois complexe, tant les scientifiques mettent en garde contre le risque élevé de contaminations au Covid-19 en intérieur.

Face à cette situation, l’État vient en aide aux professionnels du secteur de façon "beaucoup plus importante que dans d’autres activités", assure le ministre. "J’ai très vite été à leur écoute, je les ai même reçus dès mon arrivée. Pour l’instant, nous avons trouvé une solution temporaire, mais qui n’est pas satisfaisante pour tout le monde, et nous allons continuer à travailler pour trouver une solution plus pérenne."