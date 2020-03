VIDÉO - Prime exceptionnelle, plan pour l'hôpital, opération Résilience : Macron en chef de guerre contre le Covid-19

En déplacement dans cette région du Grand-Est qui paye un lourd tribut face à l'épidémie de coronavirus, Emmanuel Macron a appelé à "l'union" pour mener "la guerre" contre le Covid-19, après une visite de l'hôpital militaire de campagne à Mulhouse.

Il a notamment fustigé "les facteurs de divisions" et "celles et ceux qui voudraient fracturer le pays".

"Nous devons n'avoir qu'une obsession, être unis" contre le virus, a-t-il ajouté, car "lorsqu'on engage une guerre on s'y engage tout entier, on se mobilise dans l'union". A cette occasion, le chef de l'Etat a tenu à faire un certain nombre d'annonces : une mobilisation de l'armée pour soutenir la population, un "plan massif d'investissement" pour les hôpitaux et des primes exceptionnelles.