Discrimination à l'embauche dans les grandes entreprises : "Le gouvernement fait du ciblage", dénonce Jordan Bardella

C'est une étude choc sur la discrimination à l'embauche. Le gouvernement a épinglé jeudi sept entreprises françaises - Air France, Accor, Altran, Arkéma, Renault, Rexel et Sopra Steria - pour "présomption de discrimination à l'embauche" à la faveur d'une campagne de testing qu'il avait commanditée. Ces sociétés - hormis Renault - se sont immédiatement déclarées "indignées" dès la publication du document. Au total, 40 entreprises faisant partie du SBF 120, les 120 plus grandes entreprises de l'Hexagone, ont été scrutées dans leurs pratiques de recrutement, entre octobre 2018 et janvier 2019.

"S'il y a des pratiques discriminatoires, elles doivent être condamnées", a réagi le vice-président du Rassemblement national, Jordan Bardella, invité d'Elizabeth Martichoux dans la matinale de LCI du vendredi 7 février. "Maintenant, je trouve ça assez choquant de jeter sur la place publique ce type d'actions. S'il y a des actions discriminatoires, encore une fois, elles doivent être condamnées et poursuivies en justice. Mais on a l'impression que le gouvernement fait du ciblage. On n'arrive pas à créer de l'emploi, donc on cible les entreprises. On n'arrive pas à faire baisser le nombre de chômeurs donc on va cibler les chômeurs. Cette logique économique n'est pas la bonne. Elle participe encore une fois à cette guerre du tous contre tous qui est en train de se mettre en place dans le pays depuis plusieurs mois et qu'Emmanuel Macron alimente avec ces décisions."