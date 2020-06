Disparition de Pascal Clément, ancien ministre de la justice

La classe politique française est en deuil, ce dimanche 21 juin. L'ancien garde des Sceaux entre 2005 et 2007, sous Jacques Chirac, et député de la Loire, Pascal Clément, est décédé. C'est par un communiqué transmis à l'AFP que sa famille a annoncé sa disparition. "Ce matin, dimanche 21 juin, l'ancien garde des Sceaux et ancien député de la Loire est décédé à Paris, à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, d'une infection pulmonaire", a indiqué sa famille.

Pascal Clément était père de quatre enfants. Sous le gouvernement de Jacques Chirac, il avait été garde des Sceaux et ministre de la Justice entre 2005 et 2007. Élu à l'assemblée nationale, sous les étiquettes UDF et UMP, il avait également été ministre délégué aux Relations avec l'Assemblée nationale dans le gouvernement d'Edouard Balladur de 1993 à 1995, sous le présidence de François Mitterrand. Parmi ses autres mandats, il avait été Président du conseil général de la Loire de 1994 à 2008, et avait présidé la commission des lois de l'Assemblée nationale entre 2002 et 2005.

C'est également sous son ministère, que l'Alerte Enlèvement, calqué sur l'Amber Alert anglo-saxonne, a été mise en place en France. Le dispositif opérationnel depuis février 2006 consiste à lancer à la radio, à la télévision et sur les panneaux des gares et autoroutes, ainsi qu'à la RATP, une alerte massive afin que la population se mobilise pour rechercher l'enfant enlevé et son ravisseur présumé.