L'ex-ministre socialiste Paul Quilès est mort

L'ex-ministre socialiste et figure de la Mitterrandie Paul Quilès est décédé vendredi matin à Paris à l'âge de 79 ans, a annoncé à l'AFP une de ses filles Emmanuelle Quilès. "Mon père s'est éteint ce (vendredi) matin à Paris. Il s'est battu jusqu'au bout comme il l'avait toujours fait dans sa vie pour les autres", a-t-elle ajouté. Trois jours plus tôt, la mort de l'homme politique avait été annoncée par erreur par le président du Conseil départemental du Tarn.

Maire de Cors-sur-Ciel dans le Tarn pendant un quart de siècle, il fut notamment ministre de l'Intérieur et de la Défense dans les années 80 et 90. "Toute sa vie, Paul Quilès aura servi la République, notamment à la tête du ministère de l’intérieur. J’adresse toutes mes condoléances à sa famille et ses proches", a salué Gérald Darmanin sur Twitter.

Fils d’un officier et d’une institutrice, Paul Quilès est né le 27 janvier 1942 à Saint-Denis-du-Sig, en Algérie française. Après Polytechnique, il est jusqu’en 1978 ingénieur dans le secteur énergétique auprès de la compagnie pétrolière Shell. Parallèlement, ce catholique, ancien de la jeunesse étudiante chrétienne (JEC), entre au PS en 1972 et milite dans le courant mitterrandiste.

Nommé ministre du Logement en 1983, M. Quilès est promu à la tête d'un ministère élargi au Tourisme en 1984. De septembre 1985 à mars 1986, il succède au ministère de la Défense à Charles Hernu, contraint de démissionner à la suite de l'affaire du "Rainbow Warrior", nom du navire de Greenpeace saboté par les services secrets français en Nouvelle-Zélande.

On le retrouve plus tard ministre des Postes et de l'Espace dans le gouvernement Rocard (1988-91). Il est ensuite à nouveau nommé au Logement (et aux Transports), avant d’obtenir le portefeuille de l’Intérieur, en 1992-93.