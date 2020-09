La droite pleure Antoine Rufenacht, ancien ministre et maire du Havre, mort à 81 ans

La droite a perdu une de ses figures. Le patron des Républicains Christian Jacob a annoncé, samedi 5 septembre, la mort d'Antoine Rufenacht, à l'âge de 81 ans. Ancien ministre de Raymond Barre, entre 1976 et 1978, il avait surtout marqué les esprits pour avoir ravi en 1995 la mairie du Havre au Parti communiste français, qui la détenait depuis le début de la Ve République. Maire du 2e plus grand port de France après quatre échecs, il avait ensuite été réélu à deux reprises (2001 et 2008), avant de laisser la place à son dauphin, un certain Edouard Philippe.

Parallèlement à son action locale, il fut secrétaire d'Etat à l'Industrie et au Commerce de l'Artisanat, donc, et siégea 15 ans sous l'étiquette RPR à l'Assemblée. En 2002, il a dirigé la campagne de réélection victorieuse de Jacques Chirac. Au Havre, c'est sous sa mandature que le centre-ville a été classé au patrimoine mondial de l'Unesco (2005).