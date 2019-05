"Il faut oublier l'affaire Malik Oussekine" : la formule de l'ex-patron du Raid Jean-Michel Fauvergue (LaREM) ne passe pas

Sur les réseaux sociaux, la formule employée par le député LaREM Jean-Michel Fauvergue a fait bondir l'opposition. "Non, c'est l'inverse. Chaque policier et gendarme, même dans des conditions difficiles, doit garder en mémoire la scandaleuse mort de Malik Oussekine", a répliqué le député La France insoumise Alexis Corbière sur Twitter. "Rien ne justifie qu'un être humain meurt sous des coups de matraques. L'oublier c'est trahir la dure mission qui vous est confiée." "Vous me faites vomir M. Fauvergue. Décidément, vous n'avez aucune limite ni notion de décence", a ajouté l'insoumis de Gironde Loïc Prud'homme.