Dissolution de l'Alvarium : quelle est cette association identitaire visée par Darmanin ? ALVARIUM

ULTRA-DROITE - Le ministre de l'Intérieur a annoncé, jeudi 28 octobre, avoir lancé une "procédure contradictoire" contre L'Alvarium, une association basée à Angers. Un groupuscule d'extrême droite, à tendance catho-identitaire, fondé par un ancien militant du FN.

Après Génération Identitaire, au tour de L'Alvarium. Dans un tweet, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a indiqué, jeudi 29 octobre, avoir lancé une "procédure contradictoire" contre l'association basée à Angers, "en vue de sa dissolution", en la présentant comme "un groupement de fait d'ultra-droite" radicale à tendance catho-identitaire. Les "nombreux faits constatés, les signalements répétés de nombreux élus, dont le maire d'Angers (Christophe Béchu, ndlr), motivent cette action." "Depuis plus de deux ans, ce groupuscule fait parler de lui de manière épisodique. Cette association empoisonne la vie des Angevins", a réagi auprès de l'AFP l'édile d'Angers, "très satisfait" du "message extrêmement fort qui est envoyé", énumérant des "actes violents" et des "faits divers qui ont défrayé la chronique et qui avaient en commun la haine de l'autre". Selon le maire, l'association compte "une trentaine de membres" actifs et loue un local privé, qui fait aussi office de bar, à un sympathisant.

Un ancien militant du FN à sa tête

À la tête de L'Alvarium, on retrouve Jean-Eudes Gannat, le fondateur de cette association d'ultra-droite. Cet ancien militant du Front national, qu'il a défendu aux élections municipales 2014 et départementales de 2015, s'est présenté comme candidat identitaire à la législative partielle sur Saumur-Nord en 2020 (1,4 %) et aux départementales à Segré en 2021 (3,15 %),

L'Alvarium, qui revendique "plus de 130 adhérents", se présente comme une "communauté et un lieu de réunion convivial et militant", menant "une action sociale au service de ceux que l'État préfère ignorer". "Notre association est résolument identitaire, elle promeut la culture angevine, composante de la civilisation française et européenne. Profondément tournée vers l'avenir, elle refuse le défaitisme et la complaisance dans la nostalgie. (...) Son but premier est l'action sociale auprès des nôtres et la lutte contre le nihilisme européen", est-il écrit sur le site du groupuscule d'extrême droite, qui explique "agir à (son) échelle". "Nos initiatives sont nombreuses", ajoute l'Alvarium dans son onglet "Qui sommes-nous ?", listant pêle-mêle : "défense du patrimoine et redécouverte de notre culture locale", "distributions hebdomadaires de vêtements et de nourriture", "initiatives communautaires (potager, bons plans, emplois)", "activisme politique pour l'éveil des consciences", "pèlerinages enracinés".

La rédaction de LCI Twitter

