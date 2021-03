Génération identitaire, un groupuscule d'extrême droite habitué aux coups d'éclat

Renonçant à la dimension antisioniste radicale, et à la nostalgie des régimes fascistes de ses prédécesseurs, le groupuscule se recentre sur les thématiques identitaires, française, européenne et chrétienne. Le manifeste vidéo qui lance Génération identitaire en 2012 se veut une "déclaration de guerre", appelant à la formation d'une "communauté de combat". Le drapeau du mouvement est inspiré du "lambda spartiate", le symbole que les citoyens-guerriers spartiates arboraient sur leur bouclier. Une référence antique, remise au goût du jour plus récemment par le blockbuster "300" en 2007 : la résistance acharnée de 300 Spartiates face à l'immense armée perse. Le ton est donné.

Entre le premier jugement et l'appel, les accusés avaient reçu le soutien de Marion Maréchal et de plusieurs cadres du RN. Car s'il est distinct du Rassemblement national, lequel est soucieux de sa "dédiabolisation", Génération identitaire est loin d'être inutile au parti de Marine Le Pen. Celle-ci a plusieurs fois affiché son soutien aux opérations du groupe et jusqu'à un certain point, à ses thèses. Pour l'historien, Nicolas Lebourg, "Génération identitaire oscille entre école des cadres du RN et mouvement transnational d'agit-prop jouant le rôle d'avant-garde", ainsi qu'il l'explique à l'AFP. L'indépendance de Génération identitaire permet au RN d'externaliser le visage le plus radical de l'extrême droite, tout en puisant dans son réservoir à idées et dans son vivier de militants.

Le RN joue aussi de la confusion en assimilant discrètement la rhétorique du turbulent groupuscule. Ainsi le mouvement de jeunesse du FN (devenu RN en 2018) a été rebaptisé "Génération Nation", et la campagne du RN contre le Pacte européen sur la migration a été lancée sur le mot d'ordre "Save Europe", à un souffle du "Defend Europe" scandé lors des opérations de GI dans les Alpes et les Pyrénées.

Les différences les plus explicites entre le parti et le groupuscule tiennent notamment à la "remigration" : Génération identitaire appelle à renvoyer chez eux tous les migrants, tandis que la ligne du Rassemblement national "s'en tient" à demander le départ des immigrés en situation irrégulière ou ayant commis des crimes ou délits.