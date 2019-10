Djihadistes français en Syrie : la déchéance de nationalité proposée par Marine Le Pen est-elle applicable ?

À LA LOUPE – Pour éviter le retour de djihadistes revenant de Syrie sur le sol français, Marine Le Pen souhaite les déchoir de leur nationalité "administrativement". Une mesure qui se heurte à des problèmes politiques et surtout juridiques.

Et la députée et présidente du Rassemblement national de dérouler sa proposition : "Au moment où je vous parle, dans l'état actuel de la loi, on peut parfaitement déchoir par décret administratif de leur nationalité des gens qui constituent un danger pour notre pays."

Il s'explique et note que "la déchéance de nationalité est une sanction administrative strictement encadrée par les article 25 et 25-1 du Code civil. Elle est notifiée par un décret conjoint du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur après un avis conforme du Conseil d’Etat." Ces articles du Code civil fixent les conditions juridiques qui sont requises pour que soit prononcée une déchéance de nationalité. Elles sont au nombre de quatre :

- La personne visée par la procédure doit être binationale

- Elle doit être française par acquisition

- Être condamnée pénalement pour acte de terrorisme avant l’acquisition ou dans un délai de 15 ans après l’acquisition

- Peut-être déchue de sa nationalité dans un délai de 15 ans à compter de la commission des faits

S'il est possible que des Français soient déchus de leur nationalité, on peut donc observer que des conditions très restrictives doivent être remplies. En particulier le fait que la personne incriminée soit binationale et naturalisée. "À votre question : 'la loi actuelle permet-elle déjà la déchéance de nationalité par décret pour tous les Français', la réponse est clairement non", confirme l'avocate au barreau de Paris, Barbara Clauss. Spécialisée dans le droit de la nationalité, elle mentionne elle aussi les dispositions prévues par l'article 25 du Code civil.