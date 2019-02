Djihadistes français jugés en Irak : en cas de condamnation à mort, la France demandera "une peine à perpétuité", assure Macron

Emmanuel Macron avait soigneusement éludé le sujet ces derniers temps. Mais ce mardi, devant les élus du Grand Est réunis pour le Grand débat à l’Élysée, le président de la République s’est exprimé au sujet de l’épineuse question du retour, ou non, des djihadistes français actuellement détenus en Syrie et en Irak. C’est donc non : "Contrairement à ce que j'ai pu lire ou entendre, il n'y a pas de programme de retour des djihadistes", a en effet affirmé le chef de l’État.