DOCUMENT EXCLUSIF LCI - "Le Pen, la politique en héritage", dans les secrets de la famille la plus puissante de la politique française

Après le problème Jean-Marie Le Pen, se pose le problème Marion Maréchal pour la présidente du mouvement. "Marine Le Pen explique une chose et le lendemain Marion Maréchal dit à peu près l’inverse dans ses interviews", constate Florian Philippot, ancien vice-président du FN, qui ne partage pas la ligne politique de la petite dernière de la famille. "Et ça, c’était notre souci. On avait le problème Jean-Marie Le Pen, on ne voulait pas créer un deuxième problème Marion Maréchal Le Pen" explique-t-il, laissant également entendre que c’est le patriarche lui-même qui a donné de l’influence à sa petite-fille pour en faire la vraie concurrente de Marine Le Pen. Il ajoute, à propos de sa candidature dans le Vaucluse aux législatives de 2012 : "Le choix a été vite fait. On nous avait demandé de prendre les circonscriptions et de les ranger dans l’ordre de 1 à 577 selon le score de l’élection présidentielle. Et numéro 1, c’était celle-là. Donc elle a eu la meilleure circonscription de France sur 577. Personne d’autre n’aurait eu ce droit, personne. Là il fallait vraiment être Le Pen."





"Le Pen, la politique en héritage", un document exceptionnel à retrouver mardi 12 mars, à partir de 20h sur LCI (Canal 26 de la TNT)