DOCUMENT LCI - "On sait résister aux crises" : après son allocution, Macron remobilise sa majorité

LCI - "On sait résister aux crises" : après son allocution, Macron remobilise sa majorité

POLITIQUE - Emmanuel Macron a réuni les députés de la majorité parlementaire à l'Élysée, après la diffusion de son allocution. Il a appelé à la mobilisation devant les prochaines échéances qui attendent ses troupes.

Opération cohésion et remobilisation à l’Élysée. Dans la foulée de son allocution aux Français, Emmanuel Macron a reçu les parlementaires de la majorité présidentielle, lundi soir. Après l’annonce de nouvelles restrictions sanitaires pour endiguer une amorce de quatrième vague, le président de la République a tenu à fédérer ses troupes, à moins d’un an de l’élection présidentielle de 2022. "On y va à fond", peut-on l’entendre dire dans une séquence partagée sur Twitter par la députée de Paris, Anne-Christine Lang.

En préambule, Emmanuel Macron a été accueilli par une salve d’applaudissements de son assistance. La séquence a été filmée et diffusée par le député des Côtes-d'Armor, Éric Bothorel. On y entend notamment le chef d’État évoquer le cap fixé "pour les prochains jours, semaines, mois et au-delà" à travers sa prise de parole télévisée. Il revient également sur les prochaines étapes réglementaires à venir, dont l’envoi au Conseil d’État, dans les prochaines heures, du projet de loi encadrant les nouvelles mesures annoncées puis son examen par les députés à partir du 21 juillet prochain.

Un document LCI atteste également que président de la République à évoquer la crise sanitaire et la crise des Gilets jaunes, devant les parlementaires de la majorité : "On sait résister aux crises collectivement (...) On se s’est pas reniés durant ces crises", s’est-il réjoui. Et d’ajouter : "Vous n’avez jamais cesser de bosser et de réformer et délivrer un projet. Je pense que ça, c’est très important et c’est ce qu’il faut expliquer à nos concitoyens".

Les objectifs d'Emmanuel Macron pour les prochains mois

Emmanuel Macron a aussi développé plusieurs convictions et objectifs à mener avant le terme du quinquennat : "Rebâtir une indépendance nationale et européenne plus forte, continuer sur le travail et le mérite avec les réformes que l’on a devant nous, avec là aussi un pragmatisme selon les temps. Et, bâtir ce nouveau pacte entre générations qui était au cœur de projet, mais on le renforce en faisant encore davantage." Sérénité, collectif, unité et ambition ont donc été les maîtres-mots de cette soirée.

