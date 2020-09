DOCUMENT LCI/TF1 - "Ce que vous avez fait est grave" : au Liban, la colère d'Emmanuel Macron contre un journaliste français

"Irresponsable pour la France, irresponsable pour les intéressés ici, et grave d'un point de vue déontologique", poursuit le chef de l'Etat, très en colère. "Vous m'avez toujours entendu défendre les journalistes. Je le ferai toujours. Mais je vous parle avec franchise. Ce que vous avez fait est grave, non professionnel et mesquin."

Quelle information publiée par le journaliste a-t-elle pu ainsi mettre en colère le président de la République ? Il s'agit d'un article publié par Le Figaro le 31 août, relatif à l'action du président français au Liban depuis l'explosion à Beyrouth, intitulé "Macron revient au Liban face aux chefs de clan".

Georges Malbrunot y revient sur la première visite du chef de l'Etat, le 6 août, au Liban, qui a précédé le déplacement actuel visant à accompagner le pays dans sa reconstruction. Le journaliste mentionne une "indiscrétion au Figaro" que le président lui-même aurait faite, brandissant "la menace d'imposer des sanctions aux leaders politiques réfractaires aux réformes".

Les détails de ces échanges que le président de la République a eu à la résidence de l'ambassade de France ce 6 août sont sans doute perçus par l'Elysée comme susceptibles de faire capoter le processus et auraient donc fait sortir le président de ses gonds. Déjà la veille, Le journaliste dévoilait la teneur d'un échange entre Emmanuel Macron et un leader du parti Hezbollah au parlement, en citant, sans la nommer, "une source française à Beyrouth". "Je veux travailler avec vous pour changer le Liban. Mais prouvez-moi que vous êtes Libanais", aurait lancé Emmanuel Macron à Mohammed Raad, selon le journaliste citant cette source française. "Tout le monde sait que vous avez un agenda iranien [...] Vous voulez aider les Libanais, oui ou non ? Donc rentrez à la maison, quittez la Syrie et le Yémen et faites le boulot ici pour construire un Etat parce que que ce nouvel Etat va aussi bénéficier à vos familles", aurait plaidé le chef de l'Etat. Un proche de la mouvance cité par le même article aurait considéré cette entrevue comme "une reconnaissance internationale".