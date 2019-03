VIDÉO - "Ça a été horrible" : Marine Le Pen revient sur l'épisode de l'éviction de son père

Finalement, Marine Le Pen va céder. Son père est exclu de la présidence d'honneur. "Ça a été horrible", raconte-t-elle dans notre document. "Parfois je me disait : 'Est-ce que tu as fait ça ? Il a fondé ce mouvement, il en a été quarante-cinq ans le président... Est-ce que tu peux faire ça ?'" "Nous sommes père et fille, ce que nous pouvons nous faire reste une souffrance", confie celle qui n'a revu officiellement Jean-Marie Le Pen que lorsque ce dernier a connu des problèmes de santé, l'an dernier.





Malgré tout, estime Marine Le Pen, "il fallait prendre cette décision. Ça a été une décision extrêmement difficile à prendre, mais c'est moi qui l'ai prise". La présidente du RN insiste : "On ne pouvait pas faire autrement, c'était ça ou la disparition du mouvement".