Dominique Bussereau tacle François-Xavier Bellamy, "un garçon intelligent" mais "à côté de la plaque"

On s'en doutait un peu mais on en a la confirmation. Tête de liste Les Républicains pour les élections européennes, François-Xavier Bellamy a encore du chemin à faire avant de rallier à lui la branche centre-droit de sa famille politique. Témoin, l'ex-ministre, Dominique Bussereau, président du département de la Charente-Maritime, présent sur LCI mardi 5 février. Certes démissionnaire des Républicains depuis un an, il conserve toutefois des attaches avec le parti. Mais pas au point de voter pour l'élu versaillais, "certainement quelqu'un de respectable", mais dont il regrette les "positions sociétales conservatrices" et "l'euroscepticisme qui règne autour de lui".