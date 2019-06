Donald Trump loue "la relation exceptionnelle" entre la France et les Etats-Unis

Une rencontre sous le signe des superlatifs. Lors d'une conférence de presse commune avec Emmanuel Macron, jeudi 6 juin à Caen, en marge des célébrations du Débarquement, Donald Trump a insisté à plusieurs reprises sur les relations "exceptionnelles", selon lui, entre la France et les Etats-Unis.





Alors que les deux pays s'affrontent sur de nombreux sujets - dont ceux du Brexit et des différends commerciaux -, le président américain a assuré que ses relations avec Emmanuel Macron étaient au beau fixe. "Beaucoup de gens ne le savent pas, mais nous faisons beaucoup ensemble", a-t-il déclaré. "Il y a une relation entre vous et moi, entre la France et les Etats-Unis, qui est exceptionnelle." Et d'ajouter : "Je me demande si elle a déjà été aussi bonne que ça... Elle a été déjà bonne, bien sûr, mais à ce point, je ne crois pas... Nous avons une relation extraordinaire et que j'apprécie".