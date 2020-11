Limiter la diffusion d'images des forces de l'ordre : pourquoi cette proposition de loi fait polémique

Adopté en commission le 4 novembre, le texte porté par les députés LaREM Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du Raid, comprenait initialement une série de mesures visant à élargir le champ de compétences des polices municipales afin de permettre aux forces de l'ordre de se concentrer sur des missions prioritaires. La proposition de loi initiale, fondée sur un rapport des deux députés, a été considérablement élargie, avec un volet tenant à la protection des forces de l'ordre, et notamment un titre IV qui concentre aujourd'hui les inquiétudes.

La protection renforcée des forces de l'ordre se fera-t-elle au détriment de la liberté d'informer ? C'est la question qui sera débattue à l'Assemblée nationale le 17 novembre à l'occasion de l'examen de la proposition de loi "relative à la sécurité globale", un texte polémique à l'initiative des députés LaREM et Agir qui subit le feu de plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, Syndicat de la magistrature, syndicats et sociétés de journalistes .

Ce titre IV contient plusieurs mesures destinées à fournir "un cadre d'action clair et protecteur" pour les agents. L'article 23 réduit la possibilité de réduire les peines pour les personnes "qui se sont rendues coupables d'infraction sur les forces de sécurité intérieure". L'article 24, le plus polémique, "prohibe l'usage malveillant de l'image des policiers nationaux et militaires de la gendarmerie en intervention", selon les termes du texte.

Cet article modifie la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en prévoyant de punir d'un an de prison et de 45.000 euros d'amende "le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un fonctionnaire de la police nationale ou d'un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu'il agit dans le cadre d'une opération de police". A charge pour un juge, donc, d'évaluer cette intention de nuire.

Jusqu'ici, le droit de filmer les forces de sécurité intérieure était précisé dans la note du 23 décembre 2008, qui stipulait que "les policiers ne peuvent s'opposer à l'enregistrement de leur image lorsqu'ils effectuent une mission", et qu'il est "exclu d'interpeller pour cette raison la personne effectuant l'enregistrement, de lui retirer son matériel ou de détruire l'enregistrement ou son support". Il ne pouvaient, non plus, empêcher la diffusion de ces images. Les seules limitations portaient sur le risque d'atteinte au secret de l'enquête, le fait de filmer l'auteur présumé d'un délit, et la diffusion d'images permettant d'identifier des agents des services d'intervention, de l'anti-terrorisme et du contre-espionnage.