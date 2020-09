Des députés veulent remettre le droit de vote dès 16 ans sur la table

C'est un sujet qui revient régulièrement sur la table, notamment à l'approche des élections. Des députés vont déposer une proposition de loi visant à ramener le droit de vote en France de 18 ans à 16 ans. Le texte sera déposé le 8 octobre prochain par Matthieu Orphelin et Paula Forteza, dans le cadre de la niche parlementaire du groupe Écologie Démocratie et Solidarité (EDS), qui compte 18 députés, en grande partie des anciens de la majorité LaREM.

Faisant valoir que la jeunesse est particulièrement touchée par la hausse de l'abstention, les députés citent les cas de l'Autriche et de Malte, où le droit de vote est fixé à 16 ans, ainsi que de l'Allemagne, de l'Écosse et de l'Estonie, où les jeunes peuvent voter à partir de 16 ans aux élections locales. Dans une résolution du 11 novembre 2015, le Parlement européen a recommandé aux États membres d'harmoniser cet âge minimal afin de garantir l'égalité entre tous les citoyens de l'UE.

L'actuelle majorité pourrait-elle à son tour se pencher sur la question ? Eric Dupond-Moretti s'est dit favorable, mercredi en commission des lois, à une autre proposition du groupe EDS visant à abaisser à 16 ans le droit de pétition auprès du Conseil économique, social et environnemental (Cese). "Pourquoi interdirait-on à des jeunes gens de 16 ans de participer à la chose publique ? Je pense qu’il faut les accueillir", a estimé le garde des Sceaux. "Ouvrons ces portes-là, c’est audacieux d’aller vers la jeunesse."

S'agissant du droit de vote, rien n'indique pour l'heure qu'il pourrait lancer ce chantier. Emmanuel Macron s'était montré ouvert, en mai 2019, à un abaissement à 16 ans, tout en mettant en garde, dans un entretien sur la chaîne YouTube du journaliste Hugo Travers, à deux jours des élections européennes. "Je ne suis pas opposé mais je ne peux pas m'empêcher de vous renvoyer la balle", avait-il déclaré. "On ne peut pas dire 'on a les trois quarts des jeunes de 18-25 ans qui ne sont pas allés voter il y a cinq ans' et me dire 'mettez la majorité à 16 ans' [...] Je suis prêt à avancer sur le 16-18 ans si vraiment j'ai une démonstration de force de la jeunesse française qu'elle exerce le droit de vote à plein."

Lors du scrutin en question, en mai 2019, le taux d'abstention, certes en recul, s'élevait toujours à 60% chez les 18-35 ans, contre un peu moins de 49% pour l'ensemble de la population.