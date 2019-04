Voter à 16 ans, est-ce vraiment une bonne idée ? Eux l'ont déjà fait, ils nous racontent

"À cet âge, on ne s'intéresse pas tellement à la politique." En 2013, Benedikt Fiedler, un jeune Autrichien, vote pour la première fois aux élections législatives... à 17 ans seulement. Depuis 2007, l'Autriche ouvre le droit de vote à toutes ses élections à l'âge de 16 ans alors que la majorité légale, elle, reste fixée à 18 ans. Une première en Europe. Seule l'île de Malte a emboîté le pas à l'Autriche en mars 2018.





"C'était tout nouveau pour moi et pour la plupart de mes amis, et pour être honnête, on ne savait pas trop pour qui voter !", relate Benedikt. Même son de cloche pour Marie Christine "J'ai hésité à aller voter à l'élection présidentielle de 2016, parce que je ne m'estimais pas suffisamment mature. La politique ne m'a jamais vraiment passionné." L'objectif derrière cet élargissement était clair : s'attaquer au taux d'abstention qui se révélait particulièrement élevé chez les jeunes électeurs.





Élargir le corps électoral aurait la vertu de contribuer à ce que les partis politiques prennent davantage en considération les revendications des plus jeunes. "Disons qu'en pratique, c'est plutôt nous qui attachons plus d'importance aux politiques et aux élections", indique Marie Christine.