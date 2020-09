Un an après, quel bilan pour le Grenelle contre les violences conjugales ?

Les violences conjugales concerneraient 210.000 femmes majeures chaque année en France. Et selon les derniers chiffres officiels, 146 d'entre elles ont été victimes de féminicides en 2019. Alors un an après le début du Grenelle contre les violences conjugales, censé endiguer ce fléau, qu'en est-il des mesures et projets de loi annoncés en grande pompe par le gouvernement à l'époque ?

L'entourage de la ministre chargée de l'Egalité femmes-hommes Elisabeth Moreno assure à l'AFP que sur les 46 mesures annoncées à l'époque, "17 ont été réalisées, 23 sont dans un état avancé, et six sont en construction". Mais d'après la présidente de la Fondation des femmes Anne-Cécile Mailfert, environ "un tiers (des annonces) ont été réalisées, un tiers sont en cours de réalisation et un dernier tiers sont restées sans réponse". Toujours selon elle, "il n'y a pas eu sur le terrain de changement d'ampleur. Un an plus tard il manque toujours des moyens, des hébergements... Ce qui a été mis en place c'est ce qui coûte le moins cher : des améliorations législatives".