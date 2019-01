Drôme : Emmanuel Macron s'invite à un débat citoyen

On avait pris l'habitude de voir Emmanuel Macron face à des maires depuis le début du grand débat national. Ce jeudi 24 janvier 2019, le président de la République était à Bourg-de-Péage, dans la Drôme. Ses interlocuteurs et ses contradicteurs n'étaient pas des élus, mais de simples citoyens.



