Dupond-Moretti aux opposants au confinement : "La liberté, ce n'est pas la liberté de contaminer"

De nombreux Français contestent ce reconfinement qui limite la liberté de mouvement et de réunion. Face aux verbalisations galopantes (plus de 90.000 pour non-respect du confinement), certains considèrent que l'on restreint leurs libertés : "La liberté, ce n'est pas la liberté de contaminer", leur rétorque le ministre de la Justice, vendredi 13 novembre sur LCI. "J'ai entendu des gens parler de 'fascisme'. Moi, je connais des gens qui ont connu le fascisme et c'est bien autre chose que ces règles sanitaires", poursuit-il.

Le garde des Sceaux soulève par ailleurs un paradoxe chez ceux qui critiquent les mesures sanitaires : "Ce sont les mêmes qui acceptent de donner leurs données intimes sur des réseaux comme Facebook et de donner leurs empreintes digitales", s'étonne-t-il. "C'est ceux-là qui nous parlent de liberté qui serait bradée. [...] La liberté, ce n'est pas le fait que je vous approche sans masque et que je vous contamine. [...] Ce qui me frappe, c'est à quel point parfois on dénature ce que doit être l'Etat dans son autorité protectrice. [...] Certains citent Orwell, on est dans la confusion de tout", regrette-t-il.