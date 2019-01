Durcir les droits de succession pour compenser l'ISF : une piste sérieuse pour Emmanuel Macron ?

Les auteurs de la note - une économiste et un haut fonctionnaire sous pseudonyme, ainsi que le banquier Guillaume Hannezo, associé de la banque Rothschild & Cie et ex-directeur financier de Vivendi, et le directeur de Terra Nova Thierry Pech, suggèrent de rouvrir ce dossier dans le cadre du grand débat voulu par Emmanuel Macron face au mouvement de contestation des Gilets jaunes.





Ce n'est pas la première fois que la proposition refait surface dans les cercles proches de la majorité. En septembre dernier, l'ex-patron d'En Marche - et actuel ministre de l'Intérieur Christophe Castaner avait mis sur la table l'hypothèse d'une réforme en profondeur des droits de succession, là encore dans un but affiché de justice sociale. "Je pense qu’il faut ouvrir ce débat-là", avait-il jugé. "On va discuter, et, je vous le dis, ces propositions seront reprises, ou pas."