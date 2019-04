Le "Référendum d'Initiative Partagée" peut-il empêcher la privatisation d'Aéroports de Paris ?

La privatisation d'Aéroports de Paris (ADP) est au centre des crispations qui entourent la loi Pacte. Cette loi, en débat depuis plus de six mois au Parlement prévoit notamment de supprimer l'obligation de l'Etat d'être l'actionnaire majoritaire au capital d'ADP. Depuis octobre, cette perspective a déjà été rejetée par le Sénat et le projet de loi doit être adoptée définitivement à l'Assemblée, ce jeudi 11 avril.





Pour contrecarrer cette privatisation, des élus de tous bords politiques ont enclenché un "référendum d'initiative partagée". Une initiative inédite censée empêcher la concession d'Aéroports de Paris à un groupe privé : Vinci s'est d'ailleurs montré très intéressé par le projet. Ce "RIP" peut-il réellement empêcher la privatisation d'ADP ?





Stéphane Schott*, docteur en droit et maître de conférences en droit public à la Faculté de Droit et Science Politique de l’Université de Bordeaux nous explique cette procédure lancée par les députés, si elle est envisageable à l'heure actuelle et si elles est vouée à être multipliée sur d'autres sujets que cette privatisation d'Aéroports de Paris.