Connaît-on la plus forte hausse du pouvoir d'achat depuis 10 ans, comme l'affirme Sibeth Ndiaye ?

À LA LOUPE – Invitée de LCI ce 23 septembre, Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, a largement défendu la politique en faveur du pouvoir d'achat menée depuis 2 ans par l'exécutif. D'après elle, la hausse du pouvoir d'achat serait la plus spectaculaire depuis une dizaine d'années. Vérification.

Dans le cas où les prévisions de l'Insee se révéleraient exactes, 2019 sera bien l'année où le pouvoir d'achat des ménages aura le plus augmenté depuis ces 10 et de ces 12 dernières années. Il s'agirait de la plus forte hausse depuis 2007, année réunissant à la fois un contexte de forte croissance et l'effet des mesures de la loi TEPA (Travail, de l'Emploi et du Pouvoir d'Achat) - tel que la défiscalisation des heures supplémentaires - au début du mandat de Nicolas Sarkozy. La plus forte baisse de cette dernière décennie remonte à 2013, durant la présidence de François Hollande.

Toutefois, concernant 2019, la réponse définitive de l'Insee n'interviendra pas avant la publication des chiffres consolidés en mai 2020. Rappelons que pour l'instant la hausse du pouvoir d'achat des ménages n'a été que de +0,9 % au premier trimestre et de +0,2% au deuxième.

Interrogé par LCI, l'Insee maintient son estimation de +2,3% à la fin de l'année 2019. "L’emploi a été dynamique au cours des derniers trimestres, ce qui contribue à augmenter la masse salariale et donc le pouvoir d’achat, nous explique l'Institut. De plus, l'inflation est plus faible en 2019 qu’en 2018, année où les cours du pétrole avaient beaucoup augmenté." Enfin, l'Insee tient compte des effets de la deuxième tranche de réduction de la taxe d'habitation pour le dernier trimestre de l'année.