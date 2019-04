La dette est-elle vraiment si mauvaise pour la France ?

Or, il est nécessaire de rappeler que la France emprunte à des taux négatifs, et ce jusqu'à des obligations d'une durée de remboursement de 5 ans, comme on peut le voir sur les taux mis à jour par la Banque de France. Si les prêteurs acceptent ainsi des taux négatifs - et donc de perdre "un peu" d'argent - c'est parce que notre pays est considéré comme une valeur refuge, un placement sûr comparé à d'autres Etats. Par exemple, le 10 décembre 2018, lorsqu'Emmanuel Macron a annoncé les mesures fiscales et sociales d'urgence face à la crise des Gilets Jaunes, ces 10 milliards d'euros de dépenses publiques en plus n'ont pas fait bouger d'un iota le marché des obligations, les taux d'emprunt de la France sont restés toujours aussi aussi bas.