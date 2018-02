Darmanin : "Wauquiez est tombé du côté obscur de la force"

Gérald Darmanin estime "qu'il se grandirait, non pas simplement à s'excuser devant le président Sarkozy, mais à s'excuser devant les Français". Il s’est par ailleurs offusqué du double-discours dont se prévaut Laurent Wauquiez. "Il dit : je ne fais pas vous refaire le bullshit médiatique. En fait, il avoue qu'il est duplice (...). Cela s'appelle de l'insincérité. Un responsable politique ne peut pas être insincère à ce point. Ce n'est pas Frank Underwood, on n'est pas dans la série House of Cards. On n'est pas dans le cynisme absolu", a lancé le jeune ministre.





Cependant, il a tenu à faire la distinction entre Laurent Wauquiez, d'un côté, et les cadres et les militants LR de l'autre. "Je sais que l'opposition n'est pas indigne. En revanche, je constate que le chef de l'opposition, manifestement, est allé beaucoup plus loin que ce que lui permettait le minimum de cynisme que chacun peut avoir".





Gérald Darmanin, également ciblé par Laurent Wauquiez, ne s’est pas appesanti sur son propre cas. Rappelant que la plainte pour viol à son encontre avait été classée sans suite en fin de semaine dernière, il a rappelé le célèbre adage : "Il vaut mieux tourner sept fois sa langue dans sa bouche" avant de parler. Un conseil que Laurent Wauquiez, qui avait assuré que le ministre "allait tomber", ferait bien de méditer…