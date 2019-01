Edouard Philippe a assisté à un débat à Sartrouville

Le 25 janvier 2019, le Premier ministre s'est aussi prêté à l'exercice du débat. Il est arrivé sans prévenir dans une réunion qui s'est déroulée dans une salle municipale à Sartrouville. Injustices sociales, hausse de la CSG, abandon des quartiers... les principales revendications des gilets jaunes ont été abordées. Après avoir écouté les différentes interventions pendant plus d'une heure, Edouard Philippe a assumé la politique du gouvernement. Bien qu'il ait séduit la plupart des participants, il ne les a pas tous convaincu.



