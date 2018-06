Aides sociales, grève SNCF, Alexis Kohler... Ce qu’il faut retenir de l’interview exclusive d’Edouard Philippe à LCI

Edouard Philippe dément les informations du "Canard Enchaîné" sur une baisse de 7 milliards des aides sociales en deux ans. "Cela prouve qu'un volatile peut dire des âneries", plaisante-t-il. Il refuse également de poser la questions en termes de chiffres. "Nous ne nous posons pas la question de savoir s'il faudrait réduire de tant, ou augmenter de tant, les aides sociales. Je me pose la question de savoir si ces aides sociales sont efficaces. Aujourd'hui, le système de solidarité ne fonctionne pas bien et les Français le savent. Il faut passer d'une logique où on donne de l'argent où on accompagne individuellement les personnes et où on investit dans leurs compétences pour qu'ils retrouvent une activité ou un emploi".





Interrogé sur la prime d'activité, M. Philippe a rappelé qu'Emmanuel Macron s'était "engagé à revaloriser cette prime". "Mais on peut se poser la question de savoir si, par exemple, le maintien de cette prime sur une durée de temps infinie a du sens, s'il ne faut pas, par exemple, donner plus au moment où on revient au travail et faire en sorte que, cinq ans, sept ans après, on puisse revenir à la normale".





"Toutes ces questions méritent d'être posées, non pas par le biais du combien (...) mais du 'est-ce que ça permet d'obtenir l'effet qu'on recherche ?'". "Même chose sur le RSA, sur toutes les aides sociales, sur toutes les aides aux entreprises". Pour Edouard Philippe, 'le RSA est un instrument qui n‘atteint pas totalement les objectifs fixés".