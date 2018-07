Edouard Philippe condamne les violences à Nantes

En déplacement à Nantes le matin du jeudi 5 juillet, le Premier ministre a fermement condamné les violences qui se sont produites ces deux derniers jours dans la ville. Il a en même temps promis la plus grande transparence dans l'enquête sur le conducteur tué lors d’un contrôle policier.



