Une motion de censure de gauche, une autre de droite : à quoi va être confronté le gouvernement cet après-midi ?

Ce mardi, les résultats ne font que peu de doute. Ni LR avec 103 députés, ni la gauche avec 63 parlementaires, ne peuvent rassembler la majorité requise de 289 voix. Même s’ils votaient chacun en faveur de la motion de leurs camarades, et même avec le vote des sept députés Rassemblement national et du groupe UDI-Agir. D'autant moins que, si les députés de la France insoumise voteront la motion de droite, et le Rassemblement national les deux, le Parti socialiste a annoncé ce lundi 30 juillet qu'ils ne joindraient pas leurs voix à la motion des Républicains. "Non pas que nous n’en partagions pas le sens, mais nous ne voulons pas donner le sentiment que nous pourrions à cette occasion nous regrouper sur un même texte, pour faire ensemble front commun contre le gouvernement, (et) pour le remplacer ensemble", a expliqué Olivier Faure, Premier secrétaire du PS. "Habituellement, une motion de censure sert à faire tomber un gouvernement et à le remplacer par une majorité alternative, et il n’est pas question pour nous de constituer une majorité avec Les Républicains."





Le dépôt de deux motions de censure simultanées est rarissime mais ce n’est pas une première. En 1979 et 1980, socialistes et communistes avaient déposé plusieurs motions parallèles contre le gouvernement Raymond Barre. Sur plus de 100 motions de censure déposées depuis le début de la Ve République, une seule a été adoptée, en 1962, faisant ainsi chuter le gouvernement de Georges Pompidou.