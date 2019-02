Edouard Philippe face aux Français ce soir sur LCI

Le Premier ministre se retrouvera pour la première fois depuis le début du Grand débat national face aux Français à la télé. Edouard Philippe participera en effet à une émission sur LCI ce mercredi soir. Une prestation qui va remettre en cause son efficacité et son impact dans l'opinion. Par ailleurs, l'acte II du quinquennat est en train de se profiler et va occasionner beaucoup de changements. Quel rôle va jouer Edouard Philippe ? Quid de l'entente entre le couple exécutif ?



