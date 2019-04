Grâce à ses "emmerdes", Edouard Philippe remporte le Grand Prix de l'humour politique

Cette année le Grand prix de l'humour politique 2018-2019 a été remporté par Edouard Philippe. A un journaliste qui lui demandait si tout remontait à Matignon, le Premier ministre avait répondu "Non, seulement les emmerdes." Ce constat, un rien désabusé, lui vaut d'avoir était sélectionné parmi une quinzaine de petites phrases.





Depuis 2003, le Press Club décerne une série de prix aux hommes politiques et à leur petites phrases. Et cette année, les candidats étaient nombreux. Deux politiques ont même remporté ex-æquo, le Prix de l'encouragement. Benjamin Griveaux, à l’époque porte-parole du Gouvernement, après l’intrusion des Gilets jaunes dans son ministère : "On a eu un début d’année assez rock’n’roll; moi j’ai eu une journée porte ouverte". Et Emmanuel Maurel, eurodéputé socialiste à propos du patron de son parti : "Pour savoir où est Olivier Faure, suivez les sifflets".