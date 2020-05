Edouard Philippe insiste sur "la fluidité sans précédent" de sa relation avec Emmanuel Macron

Alors que plusieurs médias ont laissé entendre ces dernières semaines que des tensions existaient au sein du couple exécutif, Edouard Philippe a remis les points sur les i lors de sa conférence de presse ce jeudi sur l'après 11 mai. A la question d'un journaliste évoquant de possibles désaccords avec le président de la République dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire (interrogé sur la crise économique à venir, Emmanuel Macron n'avait pas voulu utiliser les "grands mots" d'Edouard Philippe, ndlr), le Premier ministre a insisté sur sa parfaite entente, réfutant ces commérages.

"Je crois que je vais vous décevoir, a-t-il prévenu. Depuis trois ans qu'il m'a été donné de pouvoir travailler avec le président de la République en tant que chef du gouvernement, j'ai toujours pu constater et me réjouir d'une confiance et d'une fluidité qui je crois a peu de précédents", a-t-il déclaré, ajoutant : "C'est toujours le cas, j'espère que ce sera toujours le cas et je crois que ce sera toujours le cas".