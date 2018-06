Edouard Philippe : interview exceptionnelle jeudi sur LCI

Edouard Philippe sera interrogé par David Pujadas et Fabien Namias, jeudi 7 juin à 19h15, dans "24 heures en Questions", sur le canal 26 de la TNT. Le Premier ministre, pour la première fois sur LCI depuis son entrée en fonction, célèbre son premier anniversaire à Matignon. Une première année menée au pas de course et en première ligne. Des ordonnances changeant en profondeur le code du travail, lancées dès les premiers mois du quinquennat, aux présentes réformes de la SNCF ou du processus d'admission à l'université, qui remplissent toujours fortement le paysage social, le chef du gouvernement a occupé le terrain aux côtés des ministres en charge de ces dossiers brûlants. Ce qui n'est pas sans effet, aussi bien dans les sondages d'opinion que dans le rapport de force avec l'opposition.