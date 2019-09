Édouard Philippe : "Je crois que Richard Ferrand peut continuer à assurer la présidence de l'Assemblée nationale dans de bonnes conditions"

JT 20H - Édouard Philippe était l'invité du 20H de TF1, ce 12 septembre 2019. L'occasion d'évoquer l'impact de l'affaire des Mutuelles de Bretagne sur l'occupation du poste de président de l'Assemblée nationale par Richard Ferrand.

Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, et 4e personnage de l'État, a été mis en examen pour "prise illégale d'intérêts" dans l'affaire des Mutuelles de Bretagne. Peut-il rester à ce poste exposé et qui se doit d'être parfaitement irréprochable ? "Je crois qu'il peut continuer à assurer la présidence de l'Assemblée nationale dans de bonnes conditions", a répondu le Premier ministre, sur le plateau du 20H de TF1. Édouard Philippe a lui aussi assuré de son "amitié" et de son "soutien total".



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.